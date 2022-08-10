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Новости 13:56

Силовики провели обыски у петербургского оператора снегоплавильных камер

фото ЗакС политика Силовики провели обыски у петербургского оператора снегоплавильных камер

В Петербурге в рамках уголовного дела о мошенничестве прошли обыски в АО "Коломяжское", информирует "Фонтанка".

По сведениям издания, в разбирательстве, точного количество фигурантов которого устанавливается, речь может идти о подложных данных о количестве утилизированного зимой снега. Как полагают следователи, на деле его могло быть расплавлено куда меньше, чем на цифрах.

АО "Коломяжское" на 100% принадлежит Петербургу, организация получает миллиардные подряды по уборке улиц в ряде городских районов. Ввиду особенно снежной зимы у силовиков начали возникать претензии к АО ещё в феврале. Невзирая на данное обстоятельство, уже в июне компания вновь получила подряд на внутриквартальное содержание дорог в Калининском, Выборгском и Приморском районах на сумму 4,5 млрд рублей.


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