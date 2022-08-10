"Новую газету" оштрафовали на 350 тысяч рублей

Суд в Москве постановил оштрафовать "Новую газету" на 350 тысяч рублей по статье о распространении недостоверной информации под видом достоверных сообщений (ч. 9 ст. 13.15 КоАП). Об этом пишет агентство новостей "Москва". Детали административного дела пока не сообщаются.

Отметим, что в марте "Новая газета" прекратила выходить в привычном бумажном формате из-за претензий Генпрокуратуры, связанных с освещением военной спецоперации на Украине. Позже эмигрировавшая часть редакции запустила интернет-издание "Новая газета. Европа".

Предыдущий крупный штраф "Новой газете" датируется началом июля: его назначили за публикацию на сайте издания пацифистского видеообращения главреда Дмитрия Муратова.

В конце июля Роскомнадзор потребовал отозвать лицензию у сайта "Новой газеты".