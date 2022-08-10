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Новости 19:54

Суд вернул в прокуратуру дело бывшего полицейского о фейках про армию

фото ЗакС политика Суд вернул в прокуратуру дело бывшего полицейского о фейках про армию

Уголовное дело о фейках про Воруженные силы (ст. 207.3 УК), возбужденное в отношении бывшего полицейского Сергея Клокова, вернули в прокуратуру, сообщает "Новая газета. Европа" со ссылкой на адвоката Даниила Бермана. Такое решение принял Симоновский суд Москвы.

"Ошибка в определении места преступления, и обвиняемый не был уведомлен о предъявлении обвинения", - пояснил юрист.

Отметим, что Клоков при этом остается под арестом до конца января. На момент задержания он работал техником запасного пункта управления ГУ МВД по Москве. Примечательно, что он стал первым человеком в стране, помещенным под стражу в рамках дела о фейках про армию. Статья 207.3 появилась в Уголовном кодексе 5 марта.


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