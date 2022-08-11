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Новости 17:04

Марину Овсянникову отправили под домашний арест

фото ЗакС политика Марину Овсянникову отправили под домашний арест

Суд в Москве избрал журналистке Марине Овсянниковой меру пресечения в виде домашнего ареста сроком до 9 октября, передает Sota. Таким образом было удовлетворено ходатайство следствия. Заседание прошло в закрытом режиме. Из "аквариума" подследственная крикнула о том, что в сегодняшней России "листок бумаги стал опаснее, чем пистолет".

Напомним, бывшую сотрудницу Первого канала обвиняют в распространении фейков о российских Вооруженных силах (ст. 207.3 УК). Именно так квалифицировали ее одиночный пикет в центре столицы, состоявшийся 15 июля: ее плакат был посвящен военной спецоперации на Украине и действиям российского президента.

Ранее журналистке дважды присуждали штраф по статье о дискредитации армии (20.3.3 КоАП). Широкую известность она получила в начале весны, внезапно появившись в прямом эфире с пацифистским плакатом, что было расценено как несанкционированное публичное мероприятие и тоже повлекло за собой штраф. Теперь ей грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.


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