Столичному мундепу Цукасову дали 15 суток ареста по "экстремистской" статье

Суд в Москве назначил 15 суток административного ареста муниципальному депутату Останкинского района Сергею Цукасову, сообщает издание Sota. Ему вменили демонстрацию экстремистской символики (20.3 КоАП) из-за старого поста в социальной сети, в котором использовалась символика проекта "Умное голосование".

Отметим, что нынешним летом в преддверии муниципальных выборов в Москве массово возбуждали дела по арестной статье 20.3 КоАП на активистов, бывших и действующих мундепов: обвинительное решение по таким делам на год лишает фигурантов права избираться в органы власти.

Отличие дела Цукасова состоит в том, что он уже был снят с предстоящих выборов: Мосгоризбирком счел его лицом, аффилированным со структурами Алексея Навального, которые признаны экстремистскими.