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Новости 12 августа, 19:46

Журналистке Борзуновой* запретили въезжать в Белоруссию

фото ЗакС политика Журналистке Борзуновой* запретили въезжать в Белоруссию

Российская журналистка, сотрудница телеканала "Дождь"** Мария Борзунова* сообщила в своем Telegram-канале, что белорусское МВД запретило ей въезжать в страну. Она числится в списке тех лиц, чей въезд на территорию Белоруссии "запрещен или нежелателен". 

"Что ж, с учётом того, что я стала иноагентом из-за переводов от гражданки Беларуси, получается, что я агент страны, в которую мне даже запрещён въезд. В целом, что удивляться, если оба эти решения могут посоревноваться по уровню абсурдности", - отметила журналистка.

Борзунова* известна как аналитик и разоблачитель пропагандистских программ, выходящих на российских федеральных телеканалах. В разгар протестов против режима Александра Лукашенко и его шестого по счету переизбрания президентом россиянка была в числе освещавших уличные акции.

*Минюст внес Марию Борзунову в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

**Минюст внес "Дождь" в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

фото: Fake News / YouTube (скриншот)


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