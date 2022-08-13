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Новости 16:49

К организаторам подпольного концерта группы "АлоэВера" пришли силовики

фото ЗакС политика К организаторам подпольного концерта группы "АлоэВера" пришли силовики

Сотрудники ФСБ провели следственные действия на одной из концертных площадок, где нынешним летом провела "тайный" концерт группа "АлоэВера". О проведенном обыске солистка коллектива Вера Мусаелян сообщила изданию "Медуза"*, не уточнив название места. Легальных способов выступить в Москве у группы не оказалось: их концерты отменяются под давлением органов власти.

Ранее СМИ писали о списке запрещенных групп, которые позволяют себе критиковать действия российской армии на Украине. В нем есть и "АлоэВера". Кроме того, по некоторым данным, от музыкантов все чаще требуют расписки в том, что они не будут делать со сцены политических заявлений. Ранее отменялись и переносились концерты таких групп, как ДДТ, Little Big, "Кровосток". 

Отметим, что лидер группы "АлоэВера" Вера Мусаелян, с начала военной спецоперации на Украине выступающая ее противницей, в недавнем прошлом была замужем за политиком Ильей Яшиным**, которого держат в СИЗО по делу о фейках про российскую армию.

*Минюст внёс "Медузу" в реестр СМИ, выполняющих функцию иноагента

**Минюст внёс Илью Яшина в реестр физических лиц, выполняющих функцию иноагента


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