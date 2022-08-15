СК завершил расследование  дела о склонении к беспорядкам во время выборов 2021 года

Следственный комитет завершил расследование дела о Telegram-канале "Что делать", известил у себя в социальных сетях глава "Агоры" Павел Чиков.

О начале уголовного разбирательства по статье о массовых беспорядках, которое возбудили в отношении автора обозначенного Telegram-канала Дмитрия Чебанова и "иных лиц", стало известно в конце сентября 2021 года.

По версии следствия, не менее 11 граждан из 7 регионов РФ учредили сеть Telegram-каналов, "в которых размещали публикации и вели агитационную деятельность, направленную на организацию массовых беспорядков на территории Российской Федерации в дни единого голосования с 17 по 20 сентября 2021 года".

В рамках данного разбирательства у активистов проходили обыски.