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Новости 10:43

Финляндия сократит выдачу туристических виз россиянам

фото ЗакС политика Финляндия сократит выдачу туристических виз россиянам

Руководство Финляндии приняло решение сократить выдачу туристических виз россиянам, информирует ТАСС, ссылаясь на соответствующее заявление главы МИД страны Пекки Хаависто. В приоритете будут другие категории обращающихся.

"Министерство иностранных дел Финляндии подготовило механизм по ограничению выдачи виз россиянам, согласно которому будет сокращено количество обычных туристических виз, а приоритет будет отдаваться путешествующим по семейным обстоятельствам, учебе или работе", - отчитался Хаависто.

Не так давно начальник консульской службы финского МИД Юсси Таннер сообщал, что Хельсинки планирует ограничить российский туризм в ЕС для граждан с финской визой, использующих Суоми только для транзита.

Ранее сообщалось, что с начала августа свыше 4 тысяч петербуржцев подали заявления на финскую визу.


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