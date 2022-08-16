Финляндия сократит выдачу туристических виз россиянам

Руководство Финляндии приняло решение сократить выдачу туристических виз россиянам, информирует ТАСС, ссылаясь на соответствующее заявление главы МИД страны Пекки Хаависто. В приоритете будут другие категории обращающихся.

"Министерство иностранных дел Финляндии подготовило механизм по ограничению выдачи виз россиянам, согласно которому будет сокращено количество обычных туристических виз, а приоритет будет отдаваться путешествующим по семейным обстоятельствам, учебе или работе", - отчитался Хаависто.

Не так давно начальник консульской службы финского МИД Юсси Таннер сообщал, что Хельсинки планирует ограничить российский туризм в ЕС для граждан с финской визой, использующих Суоми только для транзита.

Ранее сообщалось, что с начала августа свыше 4 тысяч петербуржцев подали заявления на финскую визу.