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Новости 13:32

Облсуд Архангельска отказался выпускать экс-главу штаба Навального* Боровикова из колонии

фото ЗакС политика Облсуд Архангельска отказался выпускать экс-главу штаба Навального* Боровикова из колонии

Архангельский областной суд не счёл необходимым заменить бывшему главе штаба Навального* Андрею Боровикову оставшуюся часть срока за "распространение порнографии" на наказание, не связанное с лишением свободы, информирует SOTA в своём Telegram-канале.

При этом ранее Боровикову сократили срок пребывания в колонии ровно на один день.

В июле "навальнист" попросил группу Rammstein прокомментировать его уголовное преследование, под которое он попал ввиду распространения творчества коллектива.

Напомним, приговор оппозиционеру в прошлом году вынесли из-за содержащего откровенные сцены клипа на песню Pussy, который он разместил на своей странице "ВКонтакте" в 2014 году. Активиста освободят в мае будущего года.

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

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