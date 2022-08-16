Облсуд Архангельска отказался выпускать экс-главу штаба Навального* Боровикова из колонии

Архангельский областной суд не счёл необходимым заменить бывшему главе штаба Навального* Андрею Боровикову оставшуюся часть срока за "распространение порнографии" на наказание, не связанное с лишением свободы, информирует SOTA в своём Telegram-канале.

При этом ранее Боровикову сократили срок пребывания в колонии ровно на один день.

В июле "навальнист" попросил группу Rammstein прокомментировать его уголовное преследование, под которое он попал ввиду распространения творчества коллектива.

Напомним, приговор оппозиционеру в прошлом году вынесли из-за содержащего откровенные сцены клипа на песню Pussy, который он разместил на своей странице "ВКонтакте" в 2014 году. Активиста освободят в мае будущего года.