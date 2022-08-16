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Новости 19:36

На редакцию "Новой рассказ-газеты" завели дело о дискредитации армии

фото ЗакС политика На редакцию "Новой рассказ-газеты" завели дело о дискредитации армии

Редакция журнала "Новая рассказ-газета" сообщила о составлении на нее протокола по статье о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП). Роскомнадзор, проанализировав первые два выпуска журнала, пришел к заключению, что Вооруженные силы компрометируют публикации авторства Андрея Колесникова, Александра Минкина и Кирилла Фокина.

"Чиновник по фамилии Вагнер написал письмо замминистра МВД Горовому — с просьбой возбудить административное производство. Сказано — сделано. Письмо покатилось вниз по наклонной и принято под козырек в УВД по ЦАО Москвы", - рассказали в редакции.

При этом журналистский коллектив подчеркивает, что ни в одном из текстов, легших в основу дела, не упоминается спецоперация на Украине, российская армия, Росгвардия или ФСБ.

Отметим, что ежемесячный журнал создан коллективом "Новой газеты", которая перестала выходить на бумаге с марта из-за претензий Генпрокуратуры и Роскомнадзора, связанных с репортажами о военной спецоперации на Украине. Часть редакции "Новой" во главе с Кириллом Мартыновым также занимается медиапроектом под названием "Новая газета. Европа". Сайт последнего, как и сайт "Новой рассказ-газеты", заблокирован на территории России, а сайт "Новой газеты" чиновники из Роскомнадзора хотят лишить лицензии СМИ.


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