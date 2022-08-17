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Новости 10:16

Группа Anacondaz отменила все концерты до конца года из-за давления властей

фото ЗакС политика Группа Anacondaz отменила все концерты до конца года из-за давления властей

Российская рэп-рок группа Anacondaz объявила о переносе всех концертов, запланированных на 2022 год, в связи с давлением органов власти. В Telegram-канале группы, придерживающейся пацифистских взглядов, говорится, что все билеты на отложенные выступления будут действительны. Срыв концертов побудил музыкантов защищать свои права в юридическом порядке.

"Вместе с нашими друзьями из правозащитной группы "Агора" мы начинаем судебные процессы против властей за срывы концертов в Екатеринбурге и Перми", - гласит сообщение.

Ранее проблемы с организацией концертов испытали ДДТ, "Кровосток", Little Big и "АлоэВера". Все эти группы критикуют военную спецоперацию на Украине и по этой причине, по некоторым данным, входят в "черный список" исполнителей, которым не положено согласовывать выступления. Накануне лидера ДДТ Юрия Шевчука оштрафовали по делу о дискредитациии армии.


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