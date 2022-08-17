Суд оштрафовал журналистку SOTA Арефьеву за съёмку акции на тему СВО

Всеволожский городской суд 17 августа признал корреспондентку издания SOTA Викторию Арефьеву виновной в проведении пацифистского перформанса на берегу Пугаревского карьера в Ленобласти (ст. 20.3.3 КоАП) и назначил штраф 30 тысяч рублей, сообщила ЗАКС.Ру сама Арефьева. Она уверяет, что освещала происходящее в качестве журналиста.

В протоколе об административном правонарушении говорилось, что Арефьева разместила в своем Telegram-канале снимки пацифистской акции. В описании к фотографиям девушка привела цитату активистов и упомянула спецоперацию в негативном, по мнению силовиков, ключе. Этим, утверждают правоохранители, Арефьева "причинила морально-нравственные страдания семьям погибших" во время спецоперации, тем самым "оскорбив чувства родителей, жён, детей погибших, заставив повторно пережить боль утраты".

Судья Светлана Войкова не приняла во внимание статус журналистки. Защитник Арефьевой Владимир Василенко рассказал ЗАКС.Ру, что председательствующая отказала в ходатайствах о вызове прокурора и ознакомлении с материала дела.

- Допросили сотрудника ГИАС (инспектор по исполнению административного законодательства - прим ЗАКС.Ру), которая в судебном заседании пояснила, что с Федеральным законом "О СМИ" она не знакома. Подтвердила, что копия протокола выдавалась, в которой нет ни единой подписи, - добавил Василенко.

Защита просила прекратить дело, поскольку Арефьевой после задержания не были разъяснены права. Это, обратил внимание Василенко, отражено в протоколе.

- Она [сотрудница полиции] пришла как свидетель и сказала, что разъяснила права. А суд сказал, что доверяет сотрудникам полиции, - рассказала Арефьева.

Журналистка собирается обжаловать постановление о штрафе.

Напомним, сотрудники полиции задержали Арефьеву накануне прямо на рабочем месте. Сразу после составления протокола ее доставили в суд, но заседание решили отложить до утра.

Пацифистский перфоманс, за который оштрафовали Арефьеву, состоялся в начале августа. Анонимные активисты выставили на берегу Пугаревского карьера 35 деревянных крестов. На них были ссылки на новости, посвященные специальной военной операции. По информации ЗАКС.Ру, настоящих авторов сотрудникам найти не удалось.

Константин Леньков, фото Виктории Арефьевой