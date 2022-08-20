Неоднократно преследуемый из-за участия в протестах петербургский активист Черныш уехал из РФ

Активист из Петербурга Дмитрий Черныш, ранее неоднократно задерживаемый на протестных демонстрациях, решил покинуть РФ и эмигрировать в Литву, запросив у страны политическое убежище, информирует издание SOTA в своём Telegram-канале.

Решение Черныш объяснил тем, что не захотел дожидаться уголовного преследования за свою гражданскую позицию. Кроме того, по его словам, некий представитель Центра "Э" якобы пообещал ему, что "с него не слезет".

Активист не исключает своего преследования именно по "дадинской" статье о неоднократном привлечении к ответственности из-за участия в несанкционированных мероприятиях, а также ввиду пацифистских высказываний против военной спецоперации на Украине.

Последний раз активиста задерживали в конце июня во время одиночного пикета, в который он встал, протестуя против "увековечивания" лидера группы "Кино" Виктора Цоя на портрете, на котором художник изобразил его в военной форме с Z-символикой.