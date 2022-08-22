Школьники и студенты из Украины и республик Донбасса смогут бесплатно учиться в России

Все школьники и студенты, прибывшие на территорию России из Украины, а также Донецкой и Луганской народных республик, смогут учиться на бесплатной основе, заявила 22 августа в своем Telegram-канале уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Попутно она раскритиковала украинские власти за то, что те якобы лишают будущего детей в своей стране.

Приближающийся новый учебный год Москалькова объявила "особенным". Согласно озвученным ей данным, начиная с февраля в Россию прибыло более 557 тысяч детей из Украины, ДНР и ЛНР. "И можно с уверенностью сказать, что все потенциальные школьники, ученики средних учебных заведений и ВУЗов могут получать на бесплатной основе образование", — добавила она.

При этом уполномоченная посчитала нужным уделить внимание вопросам образования на Украине. Ссылаясь на "многочисленные фото и видео в Интернете" и на доклад международной правозащитной организации Amnesty International, Москалькова обвинила Киев в использовании учебных заведений в интересах вооруженных формирований. Подобное омбудсмен сочла "преступлением против собственного народа" и добавила, что "лишая детей возможности получать образование, Киев лишает их будущего".

Фото: Telegram-канал "Омбудсмен Москалькова Татьяна"