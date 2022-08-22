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Новости 16:28

Суд в Москве оштрафовал журналиста Азара из-за символики "Умного голосования"

фото ЗакС политика Суд в Москве оштрафовал журналиста Азара из-за символики "Умного голосования"

Тверской районный суд Москвы рассмотрел административное дело журналиста Ильи Азара о демонстрации экстремистской символики (ст. 20.3 КоАП РФ), сообщил 22 августа проект "Сетевые свободы" в своем Telegram-канале. Речь шла о публикации в Facebook** поста с изображением символики "Умного голосования" в августе 2021 года, уточнили правозащитники.

Судья признал Азара виновным и назначил ему штраф в размере двух тысяч рублей.

Неделей ранее суд в Москве повторно оштрафовал Азара на 50 тысяч рублей по статье о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП). Протокол был составлен из-за публикации об апрельских событиях в Одессе.

В 2021 году Роскомнадзор заблокировал сайт "Умного голосования" за связь с ФБК* (признан иноагентом и экстремистской организацией, его деятельность запрещена). 

*Компания Meta Platforms Inc., владеющая социальными сетями Facebook** и Instagram**, по решению суда от 21.03.2022 признана экстремистской организацией, ее деятельность на территории России запрещена

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

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