Координатора "Голоса"* Костылеву исключили из иноагентов

Минюст исключил из реестра СМИ-иностранных агентов координатора движения "Голос"* в Петербурге Полину Костылеву. Сообщение об этом появилось на сайте министерства 23 августа.

Еще в феврале Костылева подала в Минюст заявление об исключении из реестра, написал в своем Telegram-канале основатель правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

Основанием для наделения статусом иноагента стал перевод в 500 рублей от гражданина Таджикистана Анваржона Назарова. Костылева сообщила ЗАКС.Ру, что не знает этого человека. С тех пор она не получала никаких денежных средств и имущества от иностранных источников, о чем указала в своем письме в Минюст.

"Заявление об исключении Полины из реестра помогли составить наши юристы. Адвокат Александр Передрук оспаривает в суде сам факт включения Костылевой в реестр", - отметил Павел Чиков.

Напомним, движение "Голос"* занимается наблюдением на выборах и другой работой по защите прав избирателей. Его признали незарегистрированным НКО-иноагентом в августе 2021 года. Поводом послужил денежный перевод от гражданки Армении.

*Движение "Голос" включено Минюстом в реестр незарегистрированных НКО-иноагентов