Юрий Шевчук обжаловал штраф по делу о дискредитации армии

Лидер рок-группы ДДТ Юрий Шевчук обжаловал в суде штраф в 50 тысяч рублей, назначенный ему по статье о дискредитации армии после пацифистской речи на концерте в Уфе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

Представляющий интересы музыканта адвокат Александр Передрук официально попросил Верховный суд Башкортостана отменить постановление о штрафе и прекратить производство по делу.

Напомним, что дело на Шевчука завели в мае. Заседание по нему состоялось только в августе из-за того, что протокол возвращали полицейским, а впоследствии перенаправляли в Петербург. На заседание музыкант не явился и не стал в нем участвовать по видеосвязи. Накануне стало известно, что суд усмотрел в резонансной речи о спецоперации на Украине и президенте "косвенный контекст", которого не учла психолингвистическая экспертиза.