ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 10:36

Юрий Шевчук обжаловал штраф по делу о дискредитации армии

фото ЗакС политика Юрий Шевчук обжаловал штраф по делу о дискредитации армии

Лидер рок-группы ДДТ Юрий Шевчук обжаловал в суде штраф в 50 тысяч рублей, назначенный ему по статье о дискредитации армии после пацифистской речи на концерте в Уфе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков. 

Представляющий интересы музыканта адвокат Александр Передрук официально попросил Верховный суд Башкортостана отменить постановление о штрафе и прекратить производство по делу.

Напомним, что дело на Шевчука завели в мае. Заседание по нему состоялось только в августе из-за того, что протокол возвращали полицейским, а впоследствии перенаправляли в Петербург. На заседание музыкант не явился и не стал в нем участвовать по видеосвязи. Накануне стало известно, что суд усмотрел в резонансной речи о спецоперации на Украине и президенте "косвенный контекст", которого не учла психолингвистическая экспертиза.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Яндекс.Новости и Google.News

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости25 августа
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама