Евгению Ройзману запретили пользоваться интернетом

Суд в Екатеринбурге назначил политику Евгению Ройзману запрет определенных действий в рамках уголовного дела о дискредитации Вооруженных Сил (ч.1 ст.280.3 УК), передает издание Sota. Ройзману вменили выступление на его YouTube-канале, в ходе которого он отвечал на вопросы подписчиков.

Согласно судебному решению, подследственному как минимум до 29 сентября запрещено посещать публичные мероприятия. Он также не вправе пользоваться средствами связи и общаться со свидетелями по делу.

Ройзман, не признавший вины, возражал против меры пресечения, поскольку она лишает его возможности проводить личные приемы граждан в его фонде. Он также отметил, что с возрастом стал считать важнейшей ценностью свободу говорить то, что действительно думает.

К материалам дела были приобщены характеристики 60-летнего главы "Фонда Ройзмана", написанные представителями культуры и искусства и общественными деятелями: Борисом Гребенщиковым, Дмитрием Муратовым, Борисом Акуниным, Юрием Шевчуком.

"Его огромный труд по спасению больных детей - уникальный пример его человечности. При этом он человек редкой интеллигентности и культуры. Таких людей нужно беречь и ценить", - говорится в характеристике, поданной Гребенщиковым.

Напомним, что бывшего мэра Екатеринбурга силовики задержали накануне рано утром, придя к нему домой с обыском. Уголовному делу, возбужденному, как выяснилось на суде, еще 29 июля, предшествовали несколько административных штрафов за критические высказывания Ройзмана о военной спецоперации на Украине. В Екатеринбурге несколько местных жителей в среду вышли поддержать политика с плакатами, в результате чего одного из пикетчиков арестовали на 15 суток.