Baza: После убийства Дугиной в администрации президента усилили меры безопасности

Следствием гибели журналистки и политолога Дарьи Дугиной стало усиление мер контроля на территории администрации президента, о чем сообщает медиапроект Baza. Согласно новейшему распоряжению, каждый автомобиль тщательно проверяют в течение несколько минут, из-за чего на Старой площади в Москве увеличились пробки. Изданию известно, что подобные процедуры ожидают в ближайшее время и посетителей иных государственных учреждений столицы.

Напомним, что автомобиль с Дугиной за рулем взорвался вечером 20 августа в Подмосковье, дочь известного философа Александра Дугина погибла на месте. СК возбудил дело об убийстве общеопасным способом, квалифицировав его как заказное. Уже спустя два дня после взрыва ФСБ заявила о раскрытии преступления: исполнительницей назвали украинку Наталью Вовк, действовавшую, по версии ведомства, по заказу спецслужб своей страны.