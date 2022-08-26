"Думаете, мы языком ляпаем?": Лукашенко объявил о переоборудовании самолетов под ядерное оружие

Белорусский президент Александр Лукашенко 26 августа напомнил о данном в июне обещании, касающемся обороноспособности своей страны и страны-соседа.

"Мы когда-то с Путиным в Питере заявили, что переоборудуем и белорусские самолеты Су-24 для того, чтобы они могли нести ядерное оружие. Вы что, думаете, мы языком ляпаем? Все готово!" - приводит его рассказ агентство БелТА.

Благодаря новому технологическому решению, по его словам, Белоруссия стала страной, способной ответить на самые серьезные угрозы со стороны западных недоброжелателей. Последних, убежден Лукашенко, теперь не в состоянии спасти никакая техника.