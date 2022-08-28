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Новости 14:55

Якутский музыкант стал фигурантом уголовного дела о дискредитации армии из-за пацифистского баннера

фото ЗакС политика Якутский музыкант стал фигурантом уголовного дела о дискредитации армии из-за пацифистского баннера

Музыкант, лидер якутской группы Crispy Newspaper Айхал Аммосов (настоящее имя Игорь Иванов) стал фигурантом уголовного дела о дискредитации Вооружённых сил РФ, информирует SOTA.

Поводом для преследования Аммосова стал сорванный силовиками перфоманс: вместе с друзьями он хотел повесить пацифистский баннер на торговом центре в Якутске. Акция была приурочена к визиту премьер-министра Михаила Мишустина в город.

Аммосова уже трижды штрафовали по административной статье о дискредитации армии.

"Однако позже подозреваемый разместил на крыше одного из зданий в центре города Якутска баннер с надписью, содержание которой дискредитировало использование Вооружённых сил Российской Федерации в целях защиты интересов страны и её граждан", — отчитались в МВД по Якутии.

Аммосов пребывает под подпиской о невыезде. На данный момент он находится в ИВС, где пробудет до 3 сентября.


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