Житель Карелии стал фигурантом уголовного дела о фейках про ВС РФ

Житель Петрозаводска Рубен Погосян стал фигурантом уголовного дела по статье о распространении фейков о Вооружённых силах РФ (ст. 207.3 УК), информирует Telegram-канал "Сетевые свободы".

Погосяна задержали, у него дома провели обыск. Внимание силовиков привлекли посты мужчины в соцсети "ВКонтакте". Они, в частности, касались событий в Буче, Мариуполе и Краматорске.

В ближайшее время должен состояться суд по избранию меры пресечения для Погосяна.

Ранее Погосян в разговоре с "Медиазоной"* сообщал о пытках в петрозаводской ИК-9, где отбывал наказание. После этого в отношении сотрудников спецучреждения возбудили уголовное дело.

*Минюст внёс "Медиазону" в реестр СМИ-иноагентов