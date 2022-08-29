Суд в Москве назначил запрет определенных действий журналисту Заякину за перевод ФБК*

Басманный районный суд Москвы избрал меру пресечения сооснователю "Диссернета" и журналисту Андрею Заякину, передает 29 августа "Новая газета. Европа". Накануне журналист был задержан по делу о финансировании экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282.3 УК) из-за перевода на счет Фонда борьбы с коррупцией*.

По версии следствия, 5 августа 2021 года Заякин перевел ФБК* одну тысячу рублей, что случилось уже после признания организации экстремистской. На судебном заседании следователь ходатайствовала о назначении журналисту запрета определенных действий, мотивируя это тем, что он якобы может скрыться, уничтожить доказательства или же иным способом помешать расследованию. Адвокат Заякина Михаил Бирюков просил о назначении подзащитному подписки о невыезде.

Суд в итоге назначил Заякину запрет определенных действий сроком до 8 октября. Журналист не имеет права покидать жилье в темное время суток с 20:00 до 08:00, также ему запрещено общаться со свидетелями по делу, принимать и отправлять корреспонденцию, а также пользоваться телефоном и интернетом.

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.

ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.