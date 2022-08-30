Комитет по печати запросил 2,2 млрд рублей на дополнительные потребности

Председатель комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол на "нулевых чтениях" бюджета Петербурга на 2023 год в Законодательном собрании сообщил о дополнительных потребностях ведомства в будущем году, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Согласно представленным комитетом материалам, всего в проекте бюджета ведомству планируется выделить около 2,5 млрд рублей, но необходимо еще 2,2 млрд рублей.

В частности, деньги нужны на ремонт дополнительного здания "Дома писателя" на Пушкинской улице, сообщил Рябовол. По его словам, проект восстановления здания уже готов.

Также средства необходимы на участие Петербурга в книжных ярмарках, на субсидии СМИ, закупку оборудования, украшение города к праздникам и другое, сказал глава комитета. Он добавил, что нужны деньги на средства массовой информации, финансируемые из бюджета. Например, дополнительные 777 млн рублей требуются на "Телеканал Санкт-Петербург", рассказал Рябовол.

— Дело в том, что первоначально в бюджете была запланирована контрольная цифра 1,52 млрд на 2023 год. Эта цифра 2019 года, с тех пор в существовании и финансировании канала ряд моментов изменились, — сообщил глава комитета по печати.

В частности, по его словам, выросла арендная ставка помещения, где располагается телеканал, и необходима замена оборудования. Еще 53 млн рублей нужны на газету "Петербургский дневник", добавил Рябовол. Он пояснил, что последние три года не индексировалась стоимость типографских работ. Теперь нужны деньги, либо потребуется сокращение периодичности выпуска или тиража газеты, уточнил чиновник.

Напомним, "нулевые чтения" бюджета ежегодно проходят в Законодательном собрании в конце лета — начале осени. На встречах с депутатами представители исполнительных органов власти сообщают, сколько денег им планируют выделить на следующий год и сколько еще не хватает.

София Саттарова