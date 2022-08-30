Александра Шестуна перевели в Калугу

Экс-глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун был этапирован в Калугу, сообщила 30 августа Sota со ссылкой на супругу бывшего чиновника Юлию. Последняя пересказала предположение мужа о связи перевода с желанием скрыть побои.

В последнее время Шестун содержался в карцере СИЗО Каширы. Он собирался давать показания против сотрудников изолятора, которые, по его словам, применили к нему физическую силу.

"Его должны были опросить в течение трёх суток, как это положено, но этого сделано не было. Cитуация с жалобой осталась в подвешенном состоянии. Сам он предполагает, что в Калугу его этапировали, чтобы скрыть побои", — приводит Sota слова жены Шестуна.

На прошлой неделе стало известно, что экс-чиновник объявил голодовку из-за неоказания медицинской помощи.