ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 14:10

Александра Шестуна перевели в Калугу

фото ЗакС политика Александра Шестуна перевели в Калугу

Экс-глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун был этапирован в Калугу, сообщила 30 августа Sota со ссылкой на супругу бывшего чиновника Юлию. Последняя пересказала предположение мужа о связи перевода с желанием скрыть побои.

В последнее время Шестун содержался в карцере СИЗО Каширы. Он собирался давать показания против сотрудников изолятора, которые, по его словам, применили к нему физическую силу.

"Его должны были опросить в течение трёх суток, как это положено, но этого сделано не было. Cитуация с жалобой осталась в подвешенном состоянии. Сам он предполагает, что в Калугу его этапировали, чтобы скрыть побои", — приводит Sota слова жены Шестуна.

На прошлой неделе стало известно, что экс-чиновник объявил голодовку из-за неоказания медицинской помощи.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Яндекс.Новости и Google.News

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости30 августа
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама