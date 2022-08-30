Леонида Гозмана* арестовали на 15 суток из-за поста в социальной сети

Суд в Москве назначил пятнадцать суток административного ареста политику и публицисту Леониду Гозману*, задержанному накануне из-за поста в социальной сети. Об этом сообщает издание Sota.

Пост в соцсети двухлетней давности содержал упоминание Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера и стал поводом для возбуждения дела об отождествлении действий СССР и нацистской Германии (ч. 1 ст. 13.48 КоАП).

72-летний Гозман*, выступая на суде, заявил, что "не демонстрировал экстремистских символов, никаких свастик" и что не призывал к насильственным действиям.

Нынешним летом с публицистом проводились следственные действия: суть дела в том, что он своевременно не уведомил органы власти о получении второго гражданства.

*Минюст внёс Леонида Гозмана в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента