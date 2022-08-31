Страны ЕС договорились о приостановке упрощенного визового режима для россиян

Глава европейской дипломатии Жосеп Боррель публично заявил, что странам Евросоюза удалось договориться о приостановке упрощенного визового режима для российских граждан, передает "Новая газета. Европа".

"С середины июля мы видим серьезный приток граждан России в соседние государства, что является угрозой безопасности этих государств", - заявил политик

О полном запрете на выдачу виз речи пока не идет, однако участники двухдневной сессии министров иностранных дел ЕС решили выдавать их реже. Кроме того, каждую страну наделили правом самостоятельно регулировать правила въезда на ее территорию для россиян. Наконец, участники сессии сошлись на том, что не будут признавать российские паспорта, выданные на территориях нынешней Украины.

Накануне зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев в ироничной форме пожелал полного запрета со стороны ЕС на въезд россиян. Этим решением, по его мнению, европейские чиновники показали бы свое истинное лицо. Ранее въезд для россиян по туристическим визам полностью запретила Эстония, почти полностью запретила Латвия и ограничила его Финляндия.