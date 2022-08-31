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Новости 20:06

"Позволил народам Восточной Европы вновь обрести свободу": Нобелевский комитет высказался на смерть Горбачева

фото ЗакС политика "Позволил народам Восточной Европы вновь обрести свободу": Нобелевский комитет высказался на смерть Горбачева

Уход из жизни первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева побудил норвежский Нобелевский комитет выпустить официальное заявление, посвященное лауреату Нобелевской премии мира 1990 года. Авторы документа, вспоминая обстоятельства присуждения Горбачеву премии, вновь указывают на центральную и решающую роль последнего советского лидера в цивилизованном прекращении холодной войны, а также в повышении уровня доверия между ведущими державами.

"Наконец, Комитет удостоил его премии за то, что господин Горбачев привел советское общество к открытости и позволил народам Восточной Европы вновь обрести свободу", - гласит текст заявления, которое опубликовала 31 августа "Новая газета".

Михаил Горбачев скончался накануне вечером в Москве после продолжительной болезни в возрасте 91 года. На следующее утро президент Владимир Путин обратился к его родным и близким с соболезнованиями в форме телеграммы. Прощание с последним фактическим руководителем СССР, управлявшего государством в 1985-1991 годах, пройдет утром 3 сентября в Колонном зале Дома Союзов.

фото:  Советское телевидение. Гостелерадиофонд / YouTube (скриншот)


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