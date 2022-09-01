В Петербурге суд запретил посты в двух пабликах во "ВКонтакте" за пропаганду трансгендерности

Василеостровский суд Петербурга рассмотрел административное дело по иску прокурора о признании информации, размещенной в двух сообществах во "ВКонтакте", запрещенной на территории России, уведомила 1 сентября объединенная пресс-служба городских судов.

Согласно сообщению пресс-службы, с жалобой в надзорное ведомство обратилась некая гражданка Жилина, которая заподозрила паблики "СРЧ" и "ВПШ" в распространении информации, вредящей здоровью и развитию несовершеннолетних. Прокуратура организовала проверку, к которой подключила сотрудников Петербургской академии постдипломного педагогического образования. Согласно результатам экспертизы, изученные материалы "пропагандируют транссексуальность, а также трансгендерность, рекламируют действия по смене пола", а также "имеют широкий резонанс", в силу чего способны причинить вред детям и подросткам.

"Размещенная информация создает видимость приемлемого обществом явления, способствует укоренению в обществе мнения об обыденности этого явления и успешности лиц, пропагандирует расстройства сексуального предпочтения, может оказаться для несовершеннолетних эмоционально привлекательной и будет побуждать их к указанным действиям", — резюмировала судебная пресс-служба.

В результате суд признал рассматриваемую на заседании информацию запрещенной к распространению в РФ.