Electrolux окончательно уходит из России

Шведский производитель бытовой техники Electrolux проинформировал 2 сентября о полном уходе из России. Местный бизнес был продан топ-менеджменту российского подразделения, следует из сообщения компании.

В распространенном заявлении говорится, что Electrolux приостановила свою деятельность в России после начала спецоперации на Украине. "Теперь Electrolux решила уйти из России и передать бизнес местному руководству, продав свою дочернюю компанию в России", — известили в компании.

"Решение передать российский бизнес местному управлению призвано обеспечить ответственный и контролируемый выход. Выделенная компания продолжит обслуживать технику, ранее продававшуюся Electrolux в России. Electrolux не имеет производства в России и не будет поставлять бытовую технику продаваемой компании", — отмечается в сообщении производителя.

О планах фирмы покинуть Россию, продав подразделение местному менеджменту, стало известно в середине июля.