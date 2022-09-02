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Новости 15:26

Electrolux окончательно уходит из России

фото ЗакС политика Electrolux окончательно уходит из России

Шведский производитель бытовой техники Electrolux проинформировал 2 сентября о полном уходе из России. Местный бизнес был продан топ-менеджменту российского подразделения, следует из сообщения компании.

В распространенном заявлении говорится, что Electrolux приостановила свою деятельность в России после начала спецоперации на Украине. "Теперь Electrolux решила уйти из России и передать бизнес местному руководству, продав свою дочернюю компанию в России", — известили в компании.

"Решение передать российский бизнес местному управлению призвано обеспечить ответственный и контролируемый выход. Выделенная компания продолжит обслуживать технику, ранее продававшуюся Electrolux в России. Electrolux не имеет производства в России и не будет поставлять бытовую технику продаваемой компании", — отмечается в сообщении производителя.

О планах фирмы покинуть Россию, продав подразделение местному менеджменту, стало известно в середине июля.


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