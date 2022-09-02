Новостной агрегатор The True Story обжалует свою блокировку в суде

Новостной агрегатор The True Story обжалует в суде свою блокировку, рассказал 2 сентября в своем Telegram-канале юрист Павел Чиков. По его словам, защитой интересов проекта в суде займутся "Сетевые свободы".

"РКН заблокировал The True Story на третий день после запуска — 25 августа. Никаких уведомления администрация сервиса не получала. Все это будет обжаловано, интересы основателя сервиса Льва Гершензона представляет адвокат Ильнур Шарапов", — в свою очередь, говорится в Telegram-канале "Сетевых свобод".

Правозащитники отдельно указали, почему считают необходимыми судебные процессы о блокировках. По их словам, последние позволяют "раскрыть основания блокировки и ответственных за нее лиц", а также, в некоторых случаях, приводят к отмене решения об ограничении доступа. "Если российские суды отказывают, появляется возможность вынести дело на международный уровень и поспособствовать формированию глобальных стандартов в сфере свободы слова", — добавили в "Сетевых свободах".

The True Story — проект экс-главы "Яндекс.Новостей" Льва Гершензона. Агрегатор был запущен 22 августа, но спустя три дня РКН заблокировал к нему доступ.

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