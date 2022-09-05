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Новости 5 сентября, 21:06

Суд в Калининграде оштрафовал журналиста Кашина* за отсутствие маркировки иноагента

фото ЗакС политика Суд в Калининграде оштрафовал журналиста Кашина* за отсутствие маркировки иноагента

Ленинградский районный суд Калининграда оштрафовал на 10 тысяч рублей журналиста Олега Кашина* за то, что тот не маркирует свои посты в Telegram и ролики на YouTube как опубликованные иностранным агентом, известило 5 сентября ТАСС. Проживающий в Лондоне Кашин* на судебном заседании не присутствовал.

"Признать Кашина О. В.* виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.34.1 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 10000 рублей (десять тысяч рублей)", — гласит решение суда.

Комментарий Кашина* касательно назначенного штрафа опубликовал канал SOTAvision. Журналист заявил, что "довольно давно" находится за границей и новости наподобие этой имеют для него "виртуальный характер" и не очень касаются. "В России у меня нет активов и денег, арестовать нечего. Я не готов говорить что-то вроде "Ах, сатрапы! Не позволю вам!" Государство решило именно так выстраивать со мной отношения, и это его право. Я думаю, что история рассудит, кто для нее важнее  — я или российское государство", — высказался он.

По словам Кашина*, в случае вынесения аналогичных приговоров появляться в суде он не намерен. Оплачивать вынесенные штрафы он не собирается, а возвращаться в Россию в обозримом будущем не планирует.

Напомним, в начале минувшего лета Кашин* был внесен в список иноагентов.

*Минюст внес Олега Кашина в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента


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