Суды зарегистрировали иски группы Anacondaz, поданные к властям из-за отмены концертов

Арбитражный суд Пермского края и Ленинский суд Екатеринбурга зарегистрировали иски группы Anacondaz к властям об отмене концертов, сообщили музыканты в своём Telegram-канале.

Группа столкнулась с отменой своих летних выступлений после пацифистских заявлений, звучавших со сцены.

Судебное заседание в Екатеринбурге назначено на 26 сентября, а в Перми — на 4 октября. Интересы коллектива представляют адвокаты "Агоры" Алексей Бушмаков и Анастасия Шардакова.

Напомним, что последней столкнулась с отменой своих концертов группа "Сплин". Это произошло после того, как её фронтмен Александр Васильев со сцены воронежского фестиваля поддержал покинувших Россию коллег по цеху, выступивших против военной спецоперации на Украине. Аналогичная участь постигла и другие музыкальные группы.