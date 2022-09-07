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Новости 15:29

Анастасию Шевченко объявили в розыск

фото ЗакС политика Анастасию Шевченко объявили в розыск

Министерство внутренних дел включило в базу разыскиваемых лиц бывшего координатора "Открытой России"* в Ростовской области Анастасию Шевченко. Активистку ищут в связи с преследованием по статье УК, гласит ее карточка в базе.

Напомним, что Шевченко в прошлом году приговорили к условному сроку по прецедентному делу о сотрудничестве с нежелательной организацией (ч. 1 ст. 284.1 УК). Нынешним летом по аналогичному делу получил реальный срок ее сподвижник из Петербурга Андрей Пивоваров.

В ходе следствия представительница оппозиции потеряла родную дочь, с которой ей не дали проститься. Шевченко также жаловалась на камеры слежения, установленные силовиками в ее спальне. Подробнее о деле ростовской активистки читайте в материале ЗАКС.Ру.

*Генпрокуратура внесла организации Otkrytaya Rossia и Open Russia Civic Movement в реестр нежелательных организаций и считает "Открытую Россию" связанной с ними.


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