В российские суды ежедневно поступает примерно по 10 дел о дискредитации армии

Количество административных дел о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП РФ), поступающих в российские суды, сократилось в последние месяцы, подсчитал проект "Сетевые свободы". Из опубликованных правозащитниками данных следует, что в апреле суды регистрировали в среднем по 25 таких дел ежедневно. В последние же два месяца поток сократился приблизительно до 10 дел о дискредитации Вооруженных сил в день.

В своем анализе "Сетевые свободы" опирались на информацию в базах ГАС "Правосудие" и на портале московских судов. "В двух базах содержится информация о 3018 делах, зарегистрированных судами первой инстанции, 1048 — в апелляции и 29 — в кассации", — отметили юристы. Они указали на вероятную неполноту данных из-за задержки с наполнением баз, но добавили, что "даже выборка примерно в 3/4 общего массива дел дает возможность оценить тренды и сделать выводы".

Согласно полученным данным, граждане и их защитники обжаловали лишь 3/4 постановлений о вынесенных штрафах. При этом суды первой инстанции прекратили рассмотрение 4% дел о дискредитации армии, а 7% постановлений по таким делам были отменены судами апелляционной инстанции.

В начале августа стало известно, что большинство фигурантов уголовных дел о фейках про армию находятся либо за пределами России, либо под арестом.