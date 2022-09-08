Московские кандидаты в мундепы пожаловались на звонки с вопросами о спецоперации

Кандидаты в муниципальные депутаты на выборах в Москве стали получать звонки с провокационными вопросами о спецоперации на Украине и отношении к "Умному голосованию", рассказал 8 сентября член федерального бюро партии "Яблоко" Кирилл Гончаров.

"Прямо сейчас наши кандидаты в муниципальные депутаты одновременно получают звонки от якобы журналистов "Независимой газеты", "Новой", "Полит.ру" и других изданий, с просьбой прокомментировать их позицию по СВО и УГ", — написал политик в своем Telegram-канале, попутно выразив мысль, что неизвестные преследуют цель "подвести кандидатов на уголовные статьи, или как минимум — запугать".

Гончаров также заявил, что "подобные методы предвыборной борьбы" не выдерживают критики и назвал их авторов "моральными банкротами". В комментарии телеканалу "Дождь"* он отметил, что подобные звонки получили уже около 30 кандидатов, баллотирующихся в разных районах Москвы. По его словам, звонившие "представлялись именами несуществующих журналистов, которых в этих изданиях нет". Так, в редакции "Независимой газеты" Гончарову сообщили, что у них не работает человек, назвавшийся сотрудником издания. Другие кандидаты проверили собеседников через интернет-поисковики и выяснили, что таких журналистов "просто не существует".

Накануне "Яблоко" раскритиковало проект "Умное голосование" и призвало сторонников Алексея Навального не голосовать за своих кандидатов.

*Минюст внес "Дождь" в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

Фото: unsplash