В Севастополе учительницу уволили из-за шариков в цветах флага Украины на 1 сентября

Руководство севастопольской школы № 22 усмотрело "украинскую пропаганду" в жёлто-синих шарах, которыми украсила класс учительница, пишет местное издание ForPost. После того, как за стенами учреждения образования разгорелся скандал, 60-летняя педагог была вынуждена уволиться.

При этом директор школы, подписавшая соответствующее заявление, журналистам сказала, что у учительницы "случилось выгорание".

"Никакой особой украинской пропаганды там не было. Там единственное, что была символика украинская — она переставила шарики так, чтобы там был желтый и синий, – стоял рисунок ребенка и было написано на украинском языке "С праздником 1 сентября!". Но на уроке ничего про Украину не говорилось", — поделилась деталями директор школы Ирина Климова.

На фото все надписи на поверхностях сделаны на русском языке: единственное, можно заметить в углу кадра небольшой флажок Украины рядом с иконой.

В то же время Климова заявила, что зла на свою бывшую коллегу не держит и ругать её за поступок с шарами не намерена.

"И хотя я её уволила, я всё равно буду защищать учителя. Она одинокий человек, всю жизнь положила на школу, но вот так случилось. Она хороший учитель, но вот что-то произошло, какое-то выгорание. Но мы все имеем право на ошибку", — заключила директор школы.

В феврале текущего года ещё одна учительница из Севастополя лишилась работы после публикации комментария в соцсетях у местного губернатора Михаила Развожаева. В посте она пожаловалась на низкую зарплату, отметив, что сын управленца учится в её классе. После этого к педагогу пришли силовики, настойчиво рекомендовавшие ей "не портить отношения с людьми".