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Новости 17:07

Из-за нежелания заниматься вбросами члены одной из московских УИК сложили полномочия

фото ЗакС политика Из-за нежелания заниматься вбросами члены одной из московских УИК сложили полномочия

На стартовавших 9 сентября муниципальных выборах в Москве члены УИК №483 решили досрочно сложить с себя полномочия. Об этом сообщает издание Sota со ссылкой на одного из членов комиссии, публикуя скан официального решения, под которым подписались 12 членов комиссии.

По словам собеседника СМИ, от него и от его коллег потребовали вбросить по 500 бюллетеней в первый день голосования. Автор требования не называется. Предположительно, речь может идти о чиновниках из управы Алексеевского района столицы или о представителях ТИК.

UPD 17:55 В ТИКе опровергают информацию о самороспуске УИК №483


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