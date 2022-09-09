Суд в Горно-Алтайске продлил арест главреду газеты "Листок" Сергею Михайлову

Горно-Алтайский городской суд продлил на месяц срок ареста главному редактору местной газеты "Листок" Сергею Михайлову, передает 9 сентября Sota со ссылкой на его жену Ольгу Комарову. Под стражей журналисту предстоит пробыть как минимум до 12 октября.

Против Михайлова возбуждено уголовное дело по статье о распространении фейков про армию по мотивам политической ненависти или вражды (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Причиной послужили публикации, касающиеся действий российской армии на Украине. При этом жена журналиста считает, что истинной причиной послужила заметка с предположением, что из-за поддержки спецоперации алтайские власти лишатся возможности посещать ряд стран мира.

Уголовное дело против Михайлова было заведено в апреле. В середине месяца в редакции "Листка" состоялись обыски, после этого Михайлов был задержан в Подмосковье и доставлен в Горно-Алтайск, где суд определил его под арест. В конце июня проект "Поддержка политзаключенных. Мемориал", пришедший на смену ликвидированному ПЦ "Мемориал"*, признал журналиста политзаключенным.

*Минюст внёс правозащитный центр "Мемориал" в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента

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