Ленобласть собралась построить в Мариуполе 20 домов

Ленинградская область намерена восстановить квартал в подшефном Петербургу Мариуполе, сообщили 9 сентября "Ведомости" со ссылкой на заявление вице-губернатора 47 региона Евгения Барановского. Подобные планы чиновник озвучил в ходе пленарного заседания ХIII Конференции "Российский строительный комплекс".

"Нашим братьям мы активно помогаем за счет средств бюджета, — заявил Барановский. — Конечно, мы сейчас начали работы и в Мариуполе. Не в тех объемах, в которых Санкт-Петербург, однако мы взяли на себя ответственность за один квартал".

По словам вице-губернатора, речь идет о строительстве 20 домов в Мариуполе в этом году.

В конце августа планами по восстановлению Мариуполя делился губернатор Александр Беглов. По его словам, на тот момент в работе у петербургских строителей находилось 29 объектов. Ранее, отвечая на запрос депутата городского Заксобрания Бориса Вишневского об источниках финансирования строительных работ в донбасском городе, Беглов оповестил народного избранника, что работы будут вестись "в соответствии с нормами бюджетного и иного законодательства Российской Федерации и Санкт-Петербурга".

Сегодня стало известно о планах Петербурга поставить Мариуполю 30 автобусов.