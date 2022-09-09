"Новая газета. Европа" обвинила "Яндекс.Музыку" в удалении своего подкаста

Сервис "Яндекс.Музыка" без объяснения причин удалил подкаст "Новой газеты. Европа" "Что нового?", утверждает издание 9 сентября.

По предположению редакции, причиной удаления мог послужить выпуск подкаста от 3 сентября с участием журналистки "Новой газеты" Елены Милашиной, в котором она делилась воспоминаниями о трагедии в Беслане. Отмечается, что "Новая газета. Европа" связалась с техподдержкой "Яндекса", но там не смогли объяснить причины удаления.

На этой неделе Басманный суд Москвы в течение двух дней подряд отменил по искам Роскомнадзора регистрацию "Новой газеты" и "Новой рассказ-газеты". После первого решения редакция "Новой газеты" уподобила его повторному убийству своих сотрудников, лишившихся жизни за следование своему профессиональному долгу.