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Новости 16:26

В УИК псковской деревни у наблюдателя отказались принимать устную жалобу и отобрали казённую ручку

фото ЗакС политика В УИК псковской деревни у наблюдателя отказались принимать устную жалобу и отобрали казённую ручку

Члены участковой избирательной комиссии № 378 в деревне Пустошка Псковской области оригинальным образом решили помешать составлению жалоб доверенного лица кандидата от "Яблока" Виктора Прохорова, пишет SOTA.

Сначала сотрудники отказались фиксировать устные жалобы, а когда Прохоров попытался отметить нарушения на письме, у него отобрали казённую ручку, которую он взял со стола членов комиссии.

Прохоров хотел пожаловаться на нарушения, обнаруженные наблюдателями при надомном голосовании, а также на некорректное опечатывание помещений и сейфов.

В Петербурге, напомним, также проходят довыборы в муниципалитеты города. Региональное отделение партии "Справедливая Россия – За правду" направило в Центризбирком и Горизбирком первые 11 жалоб на нарушения, обнаруженные в ходе электорального процесса.


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