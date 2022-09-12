Правительство выделит 100 миллиардов рублей на поддержку экономики

Премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал выделение субсидий в размере более 100 миллиардов рублей на поддержку экономики, рассказала пресс-служба правительства 12 сентября.

"Часть финансирования получит авиационная отрасль. 15 миллиардов рублей будет выделено на расширение производства самолётов МС-21. И ещё 25 миллиардов в текущем году мы предусмотрим на поддержку системы организации воздушного движения", — заявил премьер-министр.

Еще 15 миллиардов рублей предполагается направить на программу льготного лизинга морских судов. "В целом предполагается строительство на отечественных верфях и передача транспортным компаниям свыше 300 судов различного назначения до 2030 года. Также адресную субсидию в размере трех миллиардов рублей получит Выборгский судостроительный завод, на котором сейчас идёт работа по новому ледоколу для Северо-Западного бассейна", — добавил Мишустин.

Также правительство намерено докапитализировать на восемь миллиардов рублей Фонд развития промышленности и предоставить четыре миллиарда рублей на программы в сфере мало- и среднетоннажной химии, а два миллиарда рублей — на разработку оборудования для производства сжиженного природного газа.

Также предполагается выделение 5,5 миллиарда рублей Калининградской области на поддержку инвестиционных проектов и создание новых рабочих мест.