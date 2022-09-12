"Яндекс" и VK закрыли сделку по обмену активами

Российские компании "Яндекс" и VK закрыли сделку, в рамках которой первой компании достался сервис Delivery Club, а второй — "Дзен" и "Новости", говорится в сообщении пресс-службы "Яндекса" от 12 сентября.

""Яндекс" закрыл сделку по продаже "Дзена" и "Новостей". Новым владельцем этих сервисов стала компания VK. Все изменения в сервисах "Яндекса", связанные с продажей "Дзена" и "Новостей", будут появляться у пользователей постепенно, начиная с сегодняшнего дня", — заявили в компании.

Говоря о дальнейшей судьбе Delivery Club, в "Яндексе" заверили, что компания намерена развивать сервис, его сайт и приложение будут работать. В то же время сервис перейдет на одну платформу с "Яндекс Едой".

На прошлой неделе стало известно, что Delivery Club перешел в собственность "Яндекса". До этого сделку по безденежному обмену двух компаний активами одобрила ФАС.