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Новости 13:33

"Яндекс" и VK закрыли сделку по обмену активами

фото ЗакС политика "Яндекс" и VK закрыли сделку по обмену активами

Российские компании "Яндекс" и VK закрыли сделку, в рамках которой первой компании достался сервис Delivery Club, а второй — "Дзен" и "Новости", говорится в сообщении пресс-службы "Яндекса" от 12 сентября.

""Яндекс" закрыл сделку по продаже "Дзена" и "Новостей". Новым владельцем этих сервисов стала компания VK. Все изменения в сервисах "Яндекса", связанные с продажей "Дзена" и "Новостей", будут появляться у пользователей постепенно, начиная с сегодняшнего дня", — заявили в компании.

Говоря о дальнейшей судьбе Delivery Club, в "Яндексе" заверили, что компания намерена развивать сервис, его сайт и приложение будут работать. В то же время сервис перейдет на одну платформу с "Яндекс Едой".

На прошлой неделе стало известно, что Delivery Club перешел в собственность "Яндекса". До этого сделку по безденежному обмену двух компаний активами одобрила ФАС.


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