Суд продлил до февраля срок содержания в СИЗО священника Курмоярова по делу о фейках про ВС РФ

Бывшему священнослужителю РПЦ, православному блогеру Иоанну Курмоярову, обвиняемому по статье о распространении "фейков" про российскую армию, продлили арест до февраля 2023 года, передаёт SOTA.

Во время заседания Курмояров просил назначить ему меру пресечения, не связанную с заключением под стражу, отметив, что следствие уже закончилось, а свидетелей и пострадавших в деле нет, поэтому он не сможет оказать на них давление.

"Я священнослужитель, я всегда был за то, чтобы люди жили в мире и согласии", — высказался в ходе процесса Курмояров.

С начала специальной военной операции Курмояров занял сторону Украины. 1 апреля РПЦ лишила его сана за медийную деятельность в поддержку "националистического режима" соседней с Россией страны. 7 июня в отношении него возбудили уголовное дело по статье о "фейках" о российской армии. Через два месяца предварительное следствие завершили и Курмоярову предъявили окончательное обвинение.