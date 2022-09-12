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"Интерфакс": Минфин выступил против включения алкоголя в перечень товаров для параллельного импорта

фото ЗакС политика "Интерфакс": Минфин выступил против включения алкоголя в перечень товаров для параллельного импорта

Министерство финансов выступило против включения алкоголя в перечень товаров, разрешенных к ввозу в Россию по программе параллельного импорта, сообщил 12 сентября "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник. Ранее с такой инициативой выступила Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ).

Согласно позиции Минфина, параллельный импорт алкоголя способен привести к увеличению поставок в страну контрафактной продукции. Последнее обусловлено тем, что при поставках без разрешения правообладателя растут сложности с определением, оригинальный товар ввозится или поддельный.

С учетом возможных рисков для здоровья и жизни граждан министерство выступило против легализации параллельного импорта спиртного, о чем уведомило правительство, пишет "Интерфакс".

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что программа параллельного импорта будет продлена в России еще на год.


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