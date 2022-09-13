Российский уголь продают втрое дешевле мировых цен

После введения в августе европейского эмбарго на российский уголь его стоимость оказалась втрое ниже мировых цен, о чем пишет The Moscow Times. По сведениям издания, австралийский уголь продается в сентябре по цене 453 доллара за тонну, тогда как практически идентичный уголь в порту "Восточный" отгружается на экспорт по цене всего 158 долларов. За полгода стоимость российского энергоносителя упала почти вдвое.

Последний месяц ознаменовался еще и тем, что Китай, будучи крупнейшим потребителем российского угля, сократил его закупки на 15%. Таким образом, в августе Китай получил только 5 млн тонн товара.