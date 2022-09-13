ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 12:27

Российский уголь продают втрое дешевле мировых цен

фото ЗакС политика Российский уголь продают втрое дешевле мировых цен

После введения в августе европейского эмбарго на российский уголь его стоимость оказалась втрое ниже мировых цен, о чем пишет The Moscow Times. По сведениям издания, австралийский уголь продается в сентябре по цене 453 доллара за тонну, тогда как практически идентичный уголь в порту "Восточный" отгружается на экспорт по цене всего 158 долларов. За полгода стоимость российского энергоносителя упала почти вдвое.

Последний месяц ознаменовался еще и тем, что Китай, будучи крупнейшим потребителем российского угля, сократил его закупки на 15%. Таким образом, в августе Китай получил только 5 млн тонн товара.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Яндекс.Новости и Google.News

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости13 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама