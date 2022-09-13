Минпросвещения согласилось обсудить расширение начальной военной подготовки в школах

Министр просвещения Сергей Кравцов в ходе первого заседания Госдумы в рамках осенней сессии выразил готовность подискутировать о возможном дополнении курса Основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) в школах. Его цитату приводит "Интерфакс".

"В части начальной военной подготовки (НВП), то специальный модуль того содержания, которое было (в Советском Союзе), (...) сохранено в предмете "Основы безопасности жизнедеятельности". Если что-то нужно дополнить и расширить, давайте отдельно обсудим", - произнес он в ответ на депутатское предложение.

По мнению чиновника, в советские времена начальная военная подготовка служила одним из компонентов патриотического воспитания. В современной России, как считает Кравцов, такую роль, в частности, призваны играть "Разговоры о важном".

В июне с идеей возродить НВП в школах к премьер-министру Михаилу Мишустину обращались депутаты петербургского парламента.