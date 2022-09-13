Леонида Гозмана* задержали на выходе из спецприемника

Столичные правоохранители задержали публициста и политика Леонида Гозмана*, когда он покидал стены спецприемника, где отбыл пятнадцать суток административного ареста. О том, что его снова повезли в участок для составления еще одного протокола, сообщает издание Sota. Статья КоАП пока не уточняется.

Политик отбывал наказание по делу об отождествлении СССР с нацистской Германией (ст. 13.48 КоАП), возбужденное из-за старого поста в соцсети об Иосифе Сталине и Адольфе Гитлере.

Вместе с тем одного из бывших лидеров "Союза правых сил" преследуют по уголовному делу о неуведомлении о втором гражданстве. Во время нахождения под истекшим 13 сентября арестом 72-летний Гозман* признался, что поменял отношение к своему будущему и готов эмигрировать, если давление на него продолжится.

*Минюст внёс Леонида Гозмана в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента